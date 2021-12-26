Demirköy Kaymakamlığı tarafından kurum amirleri ve muhtarlar toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Fatih Erdoğan başkanlığında kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen programda Kovid -19 salgın süreci, güvenlik ve asayiş, kış tedbirleri, metruk binalar, sokak hayvanlarının korunması konuları görüşüldü.

Toplantıda muhtarların istek ve sıkıntılarını da dinleyen Erdoğan, kurum amirleri ve muhtarlara 2021 yılındaki gayretli çalışmaları nedeniyle teşekkür ederek yeni yılda da başarılar diledi.

"Hoş Geldin Bebek Projesi"

Vize Belediyesince "Hoş Geldin Bebek Projesi" devam ediyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, proje kapsamında yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret ederek hediye takdim etti.

Ailelerin talep ve sıkıntılarını da dinleyen Özalp, "Hoş Geldin Bebek Projesi"ni çok önemsediklerini belirtti.

Vatandaşların özel günlerinde yanlarında olmaya çalıştıklarını dile getiren Özap, acıları olduğu kadar mutlulukları da paylaşmak gerektiğini söyledi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezine bağlı Paşayeri köyüne 27 Aralık pazartesi günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesinti 09.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, kesinti nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların da tedbir almaları istendi.

Doğal gaz çalışmaları

Vize ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmaları devam ediyor.

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, Devlet Mahallesi'nde devam eden çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

İlçede doğal gaz çalışmalarının ikinci etabının devam ettiğini ifade eden Özalp, ilçenin tamamına doğal gaz ulaştırmak için çalıştıklarını söyledi.