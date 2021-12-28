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Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

28.12.2021 09:37
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yapımı devam eden Ulu Cami inşaatında incelemede bulundu.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yapımı devam eden Ulu Cami inşaatında incelemede bulundu.

Bilgin, İstasyon Mahallesi'nde yapımı devam eden camiyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Caminin yapımını üstlenen hayırsever Sefer Toklucu ile bir süre sohbet eden Bilgin, hayırseverlerin sayılarının artması gerektiğini kaydetti.

Vali Bilgin'e ziyaret

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Kırklareli İl Temsilcisi Bahadır Arslan ile Biz Bize Yeteriz Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Lüleburgaz Şube Başkanı Emin Sanpur'u makamında kabul etti.

Bilgin, ilk olarak Arslan ile görüşerek, sendika çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ardından Arslan ve Sanpur'la bir araya gelen Bilgin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanlığına Tokmak seçildi

Lüleburgaz Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanlığına Yazgülü Tunar Tokmak seçildi.

Kent Konseyi Kadın Meclisinin olağan genel kurulu Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisinde gerçekleştirildi.

Seçime tek aday olarak giren Tokmak, yapılan açık oylamada başkan seçildi.

Tokmak, görevini en iyi şekilde yapmak için çalışacağını kaydetti.

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Osman Bilgin, Kırklareli, Lüleburgaz, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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