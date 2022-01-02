AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesine TOKİ konutlarının yapılacağını bildirdi.

Minsolmaz, Alpullu Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Erhan Ceylan ve TOKİ yetkilileriyle bir araya geldi.

TOKİ konutları için arsa devir işlemleri yapılacağını ifade eden Minsolmaz, beldeye TOKİ konutlarını kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Minsolmaz, projelendirme ve inşaat süreçlerine hızla başlanacağını kaydetti.

Ahmetbey'de altyapı çalışmaları

Ahmetbey Belediyesince altyapı çalışmaları yürütülüyor.

Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, Gündoğu, Dere ve Karşıyaka mahallelerinde devam eden çalışmaları inceleyerek bilgi aldı.

Altıntaş, belediye ekiplerinin kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını yenileme işlemlerini hızla sürdürdüğünü belirtti.

İlk günkü gibi çalışmaya ve üretmeye devam ettiklerini ifade eden Altıntaş, vatandaşlara daha iyi hizmet etmek için 24 saat görev başında olduklarını dile getirdi.

Altıntaş, altyapı çalışmalarını en kısa sürede bitirmeyi hedeflediklerini kaydetti.