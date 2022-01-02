Üye Girişi
Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

02.01.2022 14:42
Kırklareli'nden kısa kısa

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, altyapı çalışmalarını inceledi.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, altyapı çalışmalarını inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Talay, Pınarhisar'ın hak ettiği hizmetleri yerine getirdiklerini söyledi.

Yaklaşık 40 milyon yatırım yaptıklarını ifade eden Talay, altyapı hatlarının tamamen yenilendiğini belirtti.

Yağmur suyu hattından su kolektör hatlarına kadar birçok alanda çalışmaların devam ettiğini anlatan Talay, "Yoğun yağışlar sonucu yaşanan taşkınlar sona erecek, sulardaki çamurlu akmalar son bulacak ve böylelikle daha modern ve çevreye saygılı bir İlçe yaratmış olacağız." dedi.

Kaymakam Erdoğan'dan hastane ziyareti

Demirköy Kaymakamı Fatih Erdoğan, Demirköy Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

Başhekim Cevahir Aydemir'den sağlık hizmetleri hakkında bilgi alan Erdoğan, hastane üniteleri ve poliklinikleri gezdi.

Tedavi gören hastalara da geçmiş olsun dileğinde bulunan Erdoğan, sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdüğünü ifade etti.

Vatandaşlara en iyi şekilde hizmet sunmak için çalıştıklarını belirten Erdoğan, "Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerini en iyi şekilde alabilmeleri için gerekli imkanlar sağlanıyor. Bu zor süreçte sağlık çalışanları da büyük özveriyle görevlerini ifa ediyorlar. Onlara da görevlerinde kolaylıklar." diliyorum.

YORUMLAR
500

İhsan Talay, Pınarhisar, Yatırım, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika


Ozan Çolakoğlu'ndan eşi Gülşen'in sahne kıyafetlerine yorum : Çok beğeniyorum Ozan Çolakoğlu'ndan eşi Gülşen'in sahne kıyafetlerine yorum : Çok beğeniyorum         
14:40
Cristiano Ronaldo, Instagram'dan yaptığı paylaşımla ayrılık haberlerini doğruladı Cristiano Ronaldo, Instagram'dan yaptığı paylaşımla ayrılık haberlerini doğruladı         
14:37
Öğrenciler vakaların 35 binin üzerine çıkması sonrası isyan etti: Yüz yüze eğitime ara verilsin Öğrenciler vakaların 35 binin üzerine çıkması sonrası isyan etti: Yüz yüze eğitime ara verilsin         
14:04
Kangalın kuzuyu emzirmesi duygulandırdı Kangalın kuzuyu emzirmesi duygulandırdı         
11:33
İlyas Salman hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı İlyas Salman hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı         
11:06
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılan çocukların sayısı resmen patladı Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılan çocukların sayısı resmen patladı         
10:35
Nöbetçi eczane yetersizliğinden kuyruklar oluştu, vatandaşlar isyan etti Nöbetçi eczane yetersizliğinden kuyruklar oluştu, vatandaşlar isyan etti         
10:31
Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü         
10:16
Bikinisiyle kahve servis ederek servet kazanıyor Bikinisiyle kahve servis ederek servet kazanıyor         
09:58
Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri alıyorum derken patates püresi almış olabilirsiniz! Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri alıyorum derken patates püresi almış olabilirsiniz!         
22:01
73 yaşındaki Erman Toroğlu, el ele görüntülendiği genç sevgilisiyle nikah masasına oturdu 73 yaşındaki Erman Toroğlu, el ele görüntülendiği genç sevgilisiyle nikah masasına oturdu         
22:00
Son dakika! Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var Son dakika! Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var         
21:00
Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 36 bin 731 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 36 bin 731 yeni vaka tespit edildi         
19:22
Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi         
16:34
Bu ilçemizin başına talih kuşu kondu! 5 milyar dolarlık dev yatırım 10 bin kişiye iş imkanı yaratacak Bu ilçemizin başına talih kuşu kondu! 5 milyar dolarlık dev yatırım 10 bin kişiye iş imkanı yaratacak         
15:48
Taksi açılış ücretlerine zam geldi, şoförler güncelleme için uzun kuyruklara girdi! İşte yeni tarife Taksi açılış ücretlerine zam geldi, şoförler güncelleme için uzun kuyruklara girdi! İşte yeni tarife         
15:12
Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı         
13:50

Son Dakika Haberleri
14:38 Evin çatısına çıkan genç, amcasını iple asılı halde buldu
14:36 Cristiano Ronaldo, Instagram'dan yaptığı paylaşımla ayrılık haberlerini doğruladı
14:17 Kurdun saldırısına uğrayan 6 keçi can verdi
14:07 "Ölmezdim" şarkısını paylaşan 20 yaşındaki Aysel göğsünden vurulmuş halde bulundu
14:04 Öğrenciler vakaların 35 binin üzerine çıkması sonrası isyan etti: Yüz yüze eğitime ara verilsin
13:39 Ödeme alamayan Ofsporlu oyunculardan "Fesupanallah"şarkılı gönderme
13:17 2021'nin en zengin 10 ismi belirlendi
13:09 6 haftalık ömrünün kaldığını öğrenen anneden duygusal paylaşım
12:53 Fenerbahçe, Okan Buruk'a teklif götürüyor
12:52 Arkeologlar, mezarlıkta servet değerinde yüzük buldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2022 14:48:15. #1.12#
SON DAKİKA: Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement