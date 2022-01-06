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Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

06.01.2022 09:07
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, protokol üyeleri ile "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, protokol üyeleri ile "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

Vali Bilgin, Lüleburgaz ilçesindeki sinema salonunda düzenlenen etkinliğin ardından yaptığı konuşmada, herkesi filmi izlemeye davet etti.

Kahramanlık ve vatanseverliğin çok güzel ve duygusal bir şekilde beyaz perdeye aktarıldığını ifade eden Bilgin, "Türk milletinin bağrından her zaman böyle kahraman evlatlar yetişecektir. Kahraman Mehmetçiğimiz ile vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren bu kahramanlarımız sayesinde vatanımız ilelebet hür ve bağımsız kalacaktır." dedi.

Vali Bilgin, incelemede bulundu

Vali Osman Bilgin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde incelemede bulundu.

Bilgin, bir süre İl Müdürlüğünü gezerek personelle sohbet etti, İl Müdürü Faruk Uysal'dan brifing aldı.

Vali Bilgin'e ziyaret

Vali Osman Bilgin, Trakya Turizm Derneği Başkanı Ferit Kaya'yı makamında kabul etti.

Bilgin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dernek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kentin çok güçlü bir turizm potansiyelinin olduğunu ifade eden Bilgin, bu zenginliği ön plana çıkartmak için çalıştıklarını kaydetti.

Kaya da desteklerinden dolayı Bilgin'e teşekkür etti.

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Osman Bilgin, Kırklareli, Lüleburgaz, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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