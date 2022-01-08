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Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

08.01.2022 15:48
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünde incelemelerde bulundu.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünde incelemelerde bulundu.

Vali Bilgin, ilk olarak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü binasını gezdi, İl Müdürü Aytaç Babalıoğullu'dan brifing aldı.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünde de incelemelerde bulunan Bilgin, İl Müdürü Osman Yeter Somer ile bir süre görüştü.

Öğrenciler "Kesişme; İyi Ki Varsın Eren" filmini izledi

Babaeski ilçesinde ilkokul öğrencileri "Kesişme; İyi Ki Varsın Eren" filmini izledi.

Kırklareli Valiliği himayelerinde ilçedeki sinemaya götürülen öğrenciler, keyifli vakit geçirdi.

Vali Osman Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, tüm vatandaşları filmi izlemeye davet etti.

Oda ve birlik başkanlarından ziyaret

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bülent Oral ile Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Dermenci'yi makamında kabul etti.

Aksoy, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çiftçi ve yetiştiricilerin refah koşullarının iyileştirilmesi konusunda yapılacak faaliyetler, Bakanlık tarafından desteklenen projeler hakkında bilgi verdi.

Her zaman üreticilerin yanında olduklarını ifade eden Aksoy, "Aynı amaca hizmet eden ve daima koordineli bir şekilde hareket eden kurumlarız, birlik ve dayanışma içinde çalışarak yapacağımız projelerle ülke tarımına büyük katkılar sağlayacak. Tarım ve hayvancılığın gelişimine katkı sağlayan tüm yetkililerimizle sürekli diyalog halinde olmayı, varsa sorun ve sıkıntılarımızı dile getirerek çözüm üretmeyi arzu ediyoruz." diye konuştu.

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Osman Bilgin, Osman Yeter, Kırklareli, Damızlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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