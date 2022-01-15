Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri geçen yıl 525 yangına müdahale etti, 599 arama ve kurtarma faaliyetine katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, itfaiye ekiplerinin yangından kazaya, arama kurtarma çalışmalarından orman yangınlarına kadar çok sayıda olaya müdahalede bulunduğu belirtildi.

112 Komuta Merkezi'nden gelen ihbarlara ortalama 4 dakikada müdahale edildiği bildirilen açıklamada, "Ekipler konut, fabrika, anız, trafo ve orman yangını olmak üzere toplam 525 yangının söndürülmesinde aktif rol aldı. 78 trafik kazasına da hızlı bir şekilde müdahale edildi." ifadeleri kullanıldı.

Değerlendirme toplantısı yapıldı

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2021 yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, geçen yıl yapılan çalışmalar, 2022 yılında yapılması planlanan proje ve çalışmalar değerlendirildi.

Aksoy, tarım ve hayvancılığın gelişmesi için gece gündüz demeden çalışacaklarını söyledi.