Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı'yı makamında kabul etti.

Gün, ziyarette belediye ve hizmetler hakkında Baltacı'ya bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gün, Baltacı'nın her alanda Demirköy Belediyesine destek verdiğini belirtti.

Zeka oyunları etkinliği düzenlendi

Lüleburgaz ilçesinde zeka oyunları etkinliği düzenlendi.

Sokullu Mehmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte satranç, mangala, denge oyunu, hedef kaç, pinponi ve yap-boz gibi zeka oyunları 4-6 yaş arasındaki çocuklara öğretildi.

Etkinliğe katılan çocuklar öğrendikleri oyunları daha sonra gruplar halinde oynadı.

Kütüphanede 4-6 yaş arasındaki çocuklara yönelik etkinlikler her hafta düzenlenmeye devam edecek.

Elektrik kesintisi

Pehlivanköy ilçesinde 4 köy ve 3 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Kumköy, İmam Pazarı, Hıdırca, Yeşilova köyleri ile Kazımdirik, Ergene ve Kurtuluş mahallelerine 21 Ocak Cuma günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesinti 09.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların da tedbir almaları istendiği yer alıyor.