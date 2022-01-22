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Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

22.01.2022 09:32
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Basın İlan Kurumu Tekirdağ Şube Müdürü Mehmet Akif Bircan, Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay'ı makamında kabul etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Basın İlan Kurumu Tekirdağ Şube Müdürü Mehmet Akif Bircan, Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay'ı makamında kabul etti.

Vali Bilgin ilk olarak Bircan ile bir araya gelerek Basın İlan Kurumunun çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Talay'ı kabul eden Bilgin, belediye çalışmaları hakkında görüştü.

Su ürünleri satış işletmeleri denetlendi

Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince su ürünleri satış işletmeleri denetlendi.

Ekipler işletmelerde balıklarda yasal avlanabilir asgari boy ölçümleri ve avlanılması yasak türleri kontrol etti.

Avlanılması yasak türler hakkında bilgi veren ekipler, denetimlerin devam edeceğini belirtti.

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Basın İlan Kurumu, Osman Bilgin, İhsan Talay, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika


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