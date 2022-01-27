Kırklareli'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama bırakıldı.

Valiliğin hayvan besleme gruplarınca, mevsim şartlarının zorluğu sebebiyle yiyecek bulmaları daha da kısıtlanan doğadaki ve sokaktaki hayvanların sağlık ve yiyecek ihtiyaçları karşılanıyor.

Vali Osman Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, mevsim koşullarının daha çetin geçtiği bölgelerde sokak hayvanlarının yiyecek ve su ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti.

Hayvan besleme gruplarının görevi başında olduğunu aktaran Vali Bilgin, kentin farklı noktalarında da sokak hayvanlarına mama ve su bırakıldığını kaydetti.

Bilgin, acil müdahale ihtiyacı olan sokak hayvanları ihbarı için HAYDİ uygulaması ve 112 Acil Çağrı numarası üzerinden vatandaşların ulaşabileceğini bildirdi.

Altyapı çalışmaları

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, altyapı çalışmalarını inceledi.

Talay, yağmur suyu, kanalizasyon, içme suyu kolektör hatları çalışmalarını takip ederek, yetkililerden bilgi aldı.

İlçede önceki yıllarda yaşanan altyapı sorunlarını çözmek için mücadele verdiklerini ifade eden Talay, vatandaşlara daha refah bir kent oluşturmak için çalıştıklarını kaydetti.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 7 köy ve 5 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezinin Karahıdır Mahallesi ile Demirköy ilçesinin Hamdibey, Yeşilce, Boztaş, Karacadağ, Yiğitbaşı, Sivriler, Sislioba köyleri, İğneada beldesinin Yeni, Deniz, Beğendik ve Limanköy mahallelerinde 28 Ocak Cuma günü bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler, Karahıdır Mahallesi'nde 09.00-10.00, Demirköy ilçesine bağlı köyler ve İğneada beldesinin mahallelerinde ise 10.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların söz konusu kesinti gün ve saatlerinde önlem almaları istendi.

Kaymakam Erdoğan'dan ziyaret

Demirköy Kaymakamı Fatih Erdoğan, esnaf ziyaretinde bulundu.

Erdoğan, esnafın istek ve sıkıntılarını dinleyerek, "hayırlı işler" temennisinde bulundu.

Esnafın her koşulda yanlarında olduklarını ifade eden Erdoğan, salgın nedeniyle ticaret alanında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bazı aksamaların yaşanabildiğini kaydetti.

Vatandaş ve esnafla sürekli bir araya gelmeye çalıştıklarını belirten Erdoğan, "Vatandaşlarımızla her platformda bir araya gelmeye gayret ediyoruz. İnsan odaklı bir hizmet anlayışı ile kapı kapı dolaşarak ilçemizin gelişimi ve insanlarımızın mutluluğu adına daha çok çalışacağız." diye konuştu.

Erdoğan'a Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün de eşlik etti.

Paletli ambulansla sağlık hizmeti

Kış şartlarının daha yoğun yaşandığı Demirköy ilçesinde, 112 Acil Sağlık ekipleri zorlu doğa koşullarında vatandaşlara paletli ambulans ile ulaşıyor.

Demirköy Devlet Hastanesi Başhekimi Cevahir Aydemir, kış şartlarında da sağlık hizmetlerinin aksamaması için mücadele ettiklerini söyledi.

112 Acil Sağlık ekiplerinin ulaşımı zor olan bölgelere paletli ambulans ile ulaştığını ifade eden Aydemir, vatandaşlara en iyi şekilde hizmet ettiklerini kaydetti.

Aydemir, 7 hekim ve biri paletli 6 ambulansın hazır bulundurulduğunu bildirdi.