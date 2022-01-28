Demirköy Kaymakamı Fatih Erdoğan köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakam Erdoğan, Müftü Vekili Hüseyin Fatsa, Milli Eğitim Müdürü Cengiz Demir ile Sivriler köyünü ziyaret etti.

Hayırseverin desteğiyle yaptırılan 4-6 yaş değerler eğitimi sınıfı olarak da hizmet verebilecek Sivriler anasınıfında incelemede bulunan Erdoğan, Köylere Hizmet Götürme Birliğince tadilatı tamamlanan Kur'an kursunu gezdi.

Köy muhtarı Dursun Saykın'dan bilgi alan Erdoğan, vatandaşlarında isteklerini dinledi.

Sokak hayvanlarına mama takviyesi

Vize Belediyesince sokak hayvanlarına mama takviyesi yapıldı.

Belediye ekipleri, kış şartlarında mama bulmakta zorlanan sokak hayvanları için beslenme odakları ve bazı bölgelere mama bıraktı.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, sokak hayvanlarına her zaman sahip çıktıklarını belirtti.

Soğuk havanın etkili olduğu bölgede hayvanların besin bulmakta zorlandığını aktaran Özalp, mama takviyesi yaparak beslenmelerine yardımcı olduklarını belirtti.

-Tiyatro oyunu sahnelenecek

Vize Belediyesince "Palyaçoların yolculuğu" tiyatro oyunu sahnelenecek.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, çocuklar için kültür ve sanat etkinliklerinin yapılacağını belirtti.

Öğrencilerin tatillerini en iyi şekilde değerlendirebilmesi için "Palyaçoların yolculuğu" adlı tiyatro oyununun sahneleneceğini ifade eden Özalp, oyunun 3 seans halinde gerçekleştirileceğini kaydetti.

Oyunun 4 şubat cuma günü belediye düğün salonunda yapılacağını aktaran Özalp, "Tiyatro oyunu çocuklarımıza karne hediyemizdir. Gençlerimizin sosyal ve kültürel anlamda gelişimleri için farklı alanlarda da çalışmalarımız gerçekleşecek. Şimdiden tüm çocuklarımıza keyifli seyirler diliyorum." dedi.