Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz ilçesinde incelemelerde bulundu.
Vali Bilgin ilk olarak Lüleburgaz Sosyal Güvenlik Kurumu Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti.
Hizmet binasında incelemelerde bulunan Bilgin, yetkililerden bilgi aldı.
Daha sonra hayırsever tarafından yapımına başlanılan Özden Gökçe Aile Sağlığı Merkezi binasını gezdi.
Bilgin, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
İhtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldı
Türk Kızılay Babaeski Temsilciliği tarafından ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunuldu.
Temsilcilikten yapılan açıklamada, temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan ihtiyaç sahiplerine bağışçıların desteğiyle temel gıda yardımında bulunulduğu belirtildi.
Açıklamada, bağışçıların desteği ile yardım faaliyetlerinin devam edeceği kaydedildi.
Gıda ve bebek bezi yardımı
Lüleburgaz Belediyesi 0-6 ile 6-24 ay arasındaki bebek sahibi ailelere ek gıda ve bebek bezi yardımında bulunuyor.
Belediyeden yapılan açıklamada, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü personelleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yardımların dağıtıldığı belirtildi.
Açıklamada, yardım almak isteyen ailelerin bizzat ya da 4445539 numaralı çağrı merkezini aramaları istendi.
Kaynak: AA
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