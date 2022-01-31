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Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

31.01.2022 09:29
Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz ilçesinde şiddetli yağışın ardından meydana gelen dere taşkınlarında görev alan personele başarı belgesi verildi.

Lüleburgaz ilçesinde şiddetli yağışın ardından meydana gelen dere taşkınlarında görev alan personele başarı belgesi verildi.

Lüleburgaz Kaymakamlığında düzenlenen törende Kaymakam Salih Yüce, 28 Aralık'ta meydana gelen taşkında canla başla çalışan personele teşekkür etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin tarafından personele başarı belgesi gönderildiğini anlatan Yüce, gece gündüz demeden tüm vatandaşlara hizmet eden personelin örnek davranış sergilediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Yüce, personele belgelerini teslim etti.

AK Parti Lüleburgaz İlçe Başkanı Kayalı'ya ziyaret

Ensar Vakfı Lüleburgaz Şubesi ve Eğitime Destek Platformu Başkanı Eyyup Sabri Erdem, AK Parti Lüleburgaz İlçe Başkanlığına atanan Abdüssamed Kayalı'yı ziyaret etti.

Kayalı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, görevini en iyi şekilde yapmak için mücadele edeceğini söyledi.

Erdem de başkanlık görevine atanan Kayalı'ya başarı diledi.

Halk Kütüphanesinde yarıyıl etkinlikleri devam ediyor

Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesi'nde öğrenciler için yarıyıl etkinlikleri devam ediyor.

Yarıyıl tatili dolayısıyla çocuklara yönelik sanat, zeka oyunları, bilgisayarsız kodlama, masal ve hikaye saati etkinlikleri düzenlendi.

3-12 yaş arasındaki çocuklar için düzenlenen etkinliklere ilgi yoğun oldu.

Kovid-19 nedeniyle sınırlı kontenjan ile kayıt yaptıran öğrencilerin katılabildiği etkinliklerin yarıyıl tatili boyunca devam edeceği öğrenildi.

-İşbirliği protokolü imzalandı

Lüleburgaz ilçesinde denetimli serbestlik uygulamasından yararlananlar için yeni işbirliği protokolü imzalandı.

Lüleburgaz Kaymakamlığında, Kaymakam Salih Yüce ile Denetimli Serbestlik İl Müdürü Emin Özel'in denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan hükümlülerin, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışarak cezalarını tamamlamaları için protokol imzaladı.

Yüce, hükümlülerin, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışarak cezalarını tamamlamaları konusunda gerçekleştirilen protokolün tüm kurumlara hayırlı olmasını diledi.

Karate kuşak terfi sınavı yapıldı

Lüleburgaz ilçesinde karate kuşak terfi sınavı yapıldı.

Şamiloğlu Spor Kulübü Salonu'nda yapılan kuşak terfi sınavında Turgay Karaçor, Deniz Ozan Şentürk ve Mert Yabacı sınavı kazanarak siyah kuşak seviyesine yükselmeye hak kazandı.

Şamiloğlu Spor Kulübü Başkanı Ferruh Perdar, sınavı başarıyla tamamlayan sporculara başarılar diledi.

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Lüleburgaz, Salih Yüce, Kırklareli, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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