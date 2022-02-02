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Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

02.02.2022 08:53
Kırklareli'nden kısa kısa

AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.

AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.

Ilık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentte istihdamın arttırılarak, ekonominin canlanması için yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ardından Çiler ile Ilık görüş alışverişinde bulundu.

Kan bağışı kampanyası düzenlenecek

Türk Kızılay Lüleburgaz Kan Bağışı Merkezi Müdür Vekili Muzaffer Musayev, kentte kan bağışı kampanyası düzenleneceğini bildirdi.

Musayev, yaptığı yazılı açıklamada, bölgenin kan ihtiyacını karşılamakla sorumlu olduklarını belirterek, Kovid-19 nedeniyle kan stoklarının azaldığını kaydetti.

Kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu aktaran Musayev, "Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda 5-6 Şubatta kuracağımız çadırda kan bağışlarını kabul edeceğiz. Gönüllü vatandaşlarımızı kampanyamıza destek olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Toplu iş sözleşmesi imzalandı

Evrensekiz Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı.

İmza törenine Evrensekiz Belediye Başkanı Mustafa Nalbant ve Belediye-İş Sendikası Trakya Şube Başkanı İbrahim Özçelik katıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Nalbant, 2 yıllık toplu iş sözleşme imzalandığını belirterek hayırlı olmasını diledi.

Sözleşmeyle belediye personelinin ücretlerinde iyileştirilmelere gidildiğini belirten Nalbant, "Sendikamız ile iyi niyete dayalı sözleşme görüşmeleri dönemi geçirdik. Geçim şartlarını ve belediyemizin imkanlarını düşünerek iyi bir sözleşmeye imza attık. Çalışanlarımıza ve belediyemize hayırlı olsun." diye konuştu.

Pınarhisar Belediye Başkanı Talay'a ziyaret

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay'ı ziyaret etti.

Talay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilçede sürdürülen çalışmalar hakkında Üner'e bilgi verdi.

Pınarhisar'ın Trakya'nın en güzel ve en şirin ilçelerden biri olduğunu ifade eden Talay, yaptıkları yatırımlarla ilçelerini daha fazla güzelleştirmeye çalıştıklarını belirtti.

Üner de, Pınarhisar'ı çok beğendiklerini aktardı.

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Kan Bağışı, Kırklareli, Kızılay, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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