Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral H. Zafer Koç'u ziyaret etti.
KTSO'dan yapılan açıklamada, Ilık'ın ziyarette Koç'a yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdiği belirtildi.
Açıklamada, Koç'un da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdiği bildirildi.
Çevreyi kirleten hurdacılara ceza
Lüleburgaz ilçesinde çevreyi kirleten iki hurdacıya para cezası verildi.
Belediye ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Sakızköy Caddesi'nde bir arsaya ambalaj atığı ve hafriyat döküldüğünü belirledi.
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri iş makinesi ile bölgede temizlik çalışması yaptı.
Çevreyi kirleten iki hurdacıya para cezası verildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika