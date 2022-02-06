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Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

06.02.2022 12:47
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Dereköy Gümrük Kapısı'nın tır trafiğine açılması için hazırlanan talep raporunu ???????Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Emre Orhan Öztelli'ye teslim etti.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Dereköy Gümrük Kapısı'nın tır trafiğine açılması için hazırlanan talep raporunu ??????? Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Emre Orhan Öztelli'ye teslim etti.

Ilık ile Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan, Öztelli'yi ziyaret etti.

Ziyarette Ilık, Öztelli'ye hazırlanan raporu verdi.

Ilık, Dereköy Gümrük Kapısı'nın tır trafiğine açılmasının çok önemli olduğunu belirtti.

"Yaban Hayvanları" toplantısı yapıldı

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Yaban Hayvanları" toplantısı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıya kurum yetkilileri ile köy muhtarları katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, yaban hayvanlarına karşı tedbirlerin arttırılacağını söyledi.

Yaban hayvanlarına karşı daha fazla yemleme çalışmaları yapılacağını anlatan Aksoy, besicilerinde yaban hayvanlarının saldırılarına karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

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Ticaret Bakanlığı, Meclis Başkanı, Kırklareli, Ticaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika


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