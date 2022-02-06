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Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

06.02.2022 13:29
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Kırklareli Belediyesinden yapılan açıklamada, zabıta ekiplerinin, şehirlerarası seyahat firmaları, işletmeler, süpermarketler ile kentteki genel işleyişle ilgili kontrollerini titizlikle yaptığı belirtildi.

Açıklamada, denetimlerin devam edeceği ifade edildi.

Demirköy'de özel halk otobüsü hizmete girecek

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, ilçelerinin en büyük sorunlarından olan toplu taşıma eksikliğini giderdiklerini bildirdi.

Gün, yaptığı yazılı açıklamada, ilçelerine özel halk otobüsü kazandırdıklarını belirtti.

Otobüsün en yakın zamanda hizmete gireceğini ifade eden Gün, hizmetin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Sokak hayvanları için mama bırakıldı

Demirköy Belediyesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle sokak hayvanlarına mama desteği sağlıyor.

Belediye ekipleri, ilçenin birçok alanındaki beslenme odaklarına vitamin destekli mama bıraktı.

Belediye Başkanı Recep Gün, olumsuz hava koşulları nedeniyle sokak hayvanlarının yiyecek ve su ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

Ekiplerin beslenme odaklarına mama ve su bıraktıklarını aktaran Gün, hayvanların da yaşam haklarının bulunduğunu belirtti.

Lüleburgaz'ın nüfusu arttı

Lüleburgaz'ın nüfusu, Türkiye İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre 122 bin 635'ten, 153 bin 27'ye yükseldi.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçenin nüfus artış hızının binde 5.5 olarak gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, Kırklareli'nin en büyük ilçesinin Lüleburgaz olduğu bildirildi.

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Zabıta Müdürlüğü, Lüleburgaz, Kırklareli, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika


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