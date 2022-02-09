Kırklareli Valiliği himayesinde yürütülen "Umutlu Yarınlar Projesi" sürüyor.

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, proje kapsamında Lüleburgaz Kent Orkestrası'ndan keman eğitimi alan öğrencilerle bir araya geldi.

Şaban Öğünç Ortaokulunu ziyaret eden Yüce, çalışmalar hakkında okul yöneticilerinden bilgi aldı.

Yüce, konuşmasında, "Umutlu Yarınlar Projesi"ni önemsediklerini belirtti.

Proje kapsamında öğrencilere farklı spor dalları ile kültür ve sanat alanlarında eğitimler verildiğini ifade eden Yüce, geleceğe kendi ayakları üzerinde durabilen, sosyal sorumluluklarının farkına varabilen, kendi yeteneklerinin farkına varabilen bireyler yetiştirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Yüce, eğitime katılan öğrencilere başarılar diledi.

Masterler Türkiye Şampiyonası

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Masterler Türkiye Şampiyonası'nda gülle atmada Lüleburgaz Gençlikspor Kulübü sporcusu Bülent Döçler Türkiye şampiyonu oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bursa'da düzenlenen şampiyona 189 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

50 yaş kategorisinde Lüleburgaz Gençlikspor sporcusu Döçler, 9 metre 96 santim atarak derece aldı.

Döçler, 2018 yılında da 9 metre 49 santimlik derecesiyle Türkiye Şampiyonu olmuştu.