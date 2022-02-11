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Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

11.02.2022 14:15
Kırklareli'nden kısa kısa

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, Demirköy Belediye Spor Kulübü güreş takımını ziyaret etti.

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, Demirköy Belediye Spor Kulübü güreş takımını ziyaret etti.

Gün, kulüp çalışmaları hakkında bilgi alarak, sporculara tatlı ikramında bulundu.

Güreşin ata sporu olduğunu, takımın yeni kurulmasına rağmen büyük başarılar elde ettiğini aktaran Gün, sporculara başarılar diledi.

Sokak hayvanları için mama bırakıldı

Demirköy Belediyesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle sokak hayvanlarına mama desteği sağlıyor.

Belediye ekipleri, ilçedeki beslenme odaklarına mama bıraktı.

Belediye Başkanı Recep Gün, sokak hayvanlarına her zaman sahip çıktıklarını söyledi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle sokak hayvanlarının yiyecek ve su ihtiyaçlarının karşılandığını ifade eden Gün, "Mama ve yem takviyelerimizi daha da yoğunlaştırdık. Tüm hemşehrilerimizden uygun yerlere hayvan dostlarımız için yiyecek bırakmalarını rica ediyorum." dedi.

Fahiş fiyat denetimi

Demirköy'de fahiş fiyat denetimi yapıldı.

Demirköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işletmeleri denetleyerek ürünlerin fiyatlarını kontrol etti.

Ekipler, işletmelerin bağlı bulundukları odaların belirlediği satış fiyatları ile faturalarını inceledi.

Ayrıca Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan tedbirler de kontrol edildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, denetimlerin yüksek hassasiyet içerisinde devam edeceği bildirildi.

Elektrik kesintisi

Demirköy'de 8 köy ve 4 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Hamdibey, Yeşilce, Boztaş, Karacadağ, Yiğitbaşı, Sivriler, Beğendik ve Sislioba köyleri, Yeni Mahalle ve İğneada beldesinin Deniz, Yeni ve Limanköy mahallelerine 13 Şubat Pazar günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, 09.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların da tedbir almaları istendi.

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Kaynak: AA

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