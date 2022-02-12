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Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

12.02.2022 09:13
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay ile Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt'u makamında kabul etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay ile Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt'u makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilgin, Şahin, Günay ve Zıpkınkurt ile sohbet etti.

Kırklareli'nde yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Bilgin, Kırklareli'nin hızla geliştiğini söyledi.

KTSO Başkanı Ilık'tan Babuşçu'ya ziyaret

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu'yu ziyaret etti.

Ilık, kentte istihdamın arttırılarak, ekonominin canlanması için yapılan çalışmalar hakkında Babuşçu'ya bilgi verdi.

Babuşcu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yapılacak olan her türlü çalışmaya katkı vermeye hazır olduklarını belirtti.

Lüleburgaz'da gıda işletmeleri denetlendi

Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gıda işletmeleri denetlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ekiplerin denetimlerde çalışanların belgeleri ve hijyen kurallarını kontrol ettiği bildirildi.

Hafta boyunca 112 işletmenin denetlendiği belirtilen açıklamada, işletme yetkilileri ve çalışanlarına Kovid-19 kuralları hakkında bilgi verildiği ifade edildi.

Vatandaşların sağlığı için denetimlerin devam edeceği belirtildi.

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Trakya Bölgesi, Mahmut Şahin, Osman Bilgin, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika


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