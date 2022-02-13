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Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

13.02.2022 09:27
Kırklareli'nden kısa kısa

Pınarhisar ilçesinde altyapı çalışmaları sürüyor.

Pınarhisar ilçesinde altyapı çalışmaları sürüyor.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay ile meclis üyesi Yusuf Gezer çalışmaları inceledi.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Talay, vatandaşlara en iyi şekilde hizmet etmek için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

İlçenin en büyük sorununu çözmek için mücadele ettiklerini ifade eden Talay, altyapıdan kaynaklı sorunların en kısa sürede giderileceğini kaydetti.

Yağmur suyu, kanalizasyon ve içme suyu kolektör hatlarının yenilendiğini aktaran Talay, ekiplerin çalışmalarını hızla sürdürdüğünü söyledi.

Kolektör hatlarının en son 1986 yılında yenilendiğini dile getiren Talay, "Mevcut hatlarımız artık yetersiz hale gelmişti. Hem yağmur suyu, hem de kanalizasyonu taşımamaktadır. Karışık sistem hatların en büyük dezavantajı şiddetli yağışlarda kapasitesinin yetersizliği sebebiyle taşkınlar yaşanmasıdır. Tüm bu sorunların önüne geçebilmek için hatlarımızı yeniliyoruz."

Kuruyan ağaçlar kesilecek

Kırklareli Belediyesince kentte kuruyan 7 ağacın kesileceği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Şevket Dingiloğlu Parkı'ndaki tehlike arz eden 7 dikili kuru ağacın olduğu tespit edildiği belirtildi.

Edirne Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu'nun tespiti ve izniyle, gerekli güvenlik önlemleri alınarak ağaçların kesileceği aktarılan açıklamada, diğer ağaçların da budama, ilaçlama gibi bakım çalışmalarının gerçekleştirileceği kaydedildi.

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Yusuf Gezer, İhsan Talay, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika


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