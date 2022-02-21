Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, Demirköy Kaymakamlığı'na atanan Yaşar Şimşek'i ziyaret etti.

Gün, ziyarette Kaymakam Şimşek'e görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Demirköy'ün sakin bir şehir olduğunu ifade eden Gün, orman varlığı açısından da zengin kentler arasında yer aldığını kaydetti.

Şimşek de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kurumlar ile işbirliği içinde olmaya devam edeceklerini belirtti.

Ziyarette belediye meclis üyeleri Hamdi Gülsoy, Oktay Gezen ve Eyüp Sultan Şenay da hazır bulundu.

"Hoş Geldin Bebek" Projesi

Vize Belediyesince "Hoş Geldin Bebek" Projesi yürütülüyor.

Proje kapsamında yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret eden Belediye Başkanı Ercan Özalp, istek ve sıkıntılarını dinleyerek ailelere hediye takdim etti.

Özalp, vatandaşların her alanda yanlarında olduklarını ifade ederek en mutlu günlerinde de yalnız bırakmadıklarını belirtti.

Bebeklere sağlıklı, güzel bir yaşam temennisinde bulunan Özalp, projenin devam edeceğini kaydetti.

Su tüketiminde KDV indirimi

Lüleburgaz Belediyesince su tüketim bedellerindeki KDV oranını yüzde 1'e indirdi.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı açıklamada, enflasyonla mücadeleye destek verdiklerini ifade etti.

Su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indirdiklerini ifade eden Gerenli, vatandaşlara en ucuz suyu ulaştırmak için mücadele verdiklerini kaydetti.