Kırklareli'nde kan bağışı kampanyası düzenlenecek.

Türk Kızılay Lüleburgaz Kan Bağışı Merkezi Müdür Vekili Muzaffer Musayev, kentte kan bağışı kampanyası düzenleneceğini bildirdi.

Musayev, yaptığı yazılı açıklamada, bölgenin kan ihtiyacını karşılamakla sorumlu olduklarını belirterek, Kovid-19 nedeniyle kan stoklarının azaldığını kaydetti.

Herkesi kan bağışı kampanyasına destek vermeye davet eden Musayev, kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu aktardı.

Musayev, kampanya kapsamında bağışların Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda 24-25 Şubat'ta kurulacak çadırda kabul edileceğini belirtti.

"Rüya kuşağı" tiyatro oyunu sahnelenecek

Pınarhisar'da "Rüya kuşağı" tiyatro oyunu sahnelenecek.

Pınarhisar Belediyesinden yapılan açıklamada, çocuklara yönelik kültür ve sanat etkinliklerinin sürdüğü belirtildi.

Çocuklara tiyatro kültürünü aşılamak amacıyla tiyatro etkinliklerinin devam ettiği aktarılan açıklamada, etkinlikler ile boş vakitlerini verimli değerlendirmeyi ve kültür etkinlikleriyle yetişmelerinin hedeflendiği kaydedildi.

Ücretsiz olduğu ifade edilen açıklamada, oyunun 26 Şubat Cumartesi günü 13.00 ve 15.00 saatlerinde Atatürk Kültür Merkezinde sahneleneceği bildirildi.

Elektrik kesintisi

Pehlivanköy ilçesinde bir mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Pehlivanköy ilçesinin Kazımdirik mahallesine 23 Şubat Çarşamba günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesinti 13.30-16.30 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, söz konusu kesinti nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların da tedbir almaları istendiği yer alıyor.

Altyapı çalışmaları

Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde altyapı çalışmaları sürüyor.

Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, beldede altyapının yüzde 60'ını tamamladıklarını bildirdi.

Altıntaş, yaptığı açıklamada, altyapıdan kaynakları sorunların giderildiğini kaydetti.

Beldede hummalı bir çalışma yürütüldüğünü aktaran Altıntaş, tüm ekiplerin gece gündüz çalıştığını belirtti.

Vatandaş odaklı hizmetleri önemsediklerini ifade eden Altıntaş, altyapı hatlarının tamamının yenilendiğini söyledi.

Altıntaş, altyapıdaki çalışmaları kısa sürede tamamlayarak üst yapıya geçmeyi hedeflediklerini dile getirdi.