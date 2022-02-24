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Kırklareli'nden kısa kısa

24.02.2022 09:16
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin ziyaretçilerini makamında kabul etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin ziyaretçilerini makamında kabul etti.

Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurettin Aka, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Müdürü Nedim Nar, Trakya Turizm Derneği Başkanı Ferit Kaya, Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Başkanı Önder Akdağ, AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler ile Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürü Gürkan Güvenç Avcı ayrı ayrı Vali Bilgin'i ziyaret etti.

Bilgin, ziyaretçileri ile kentte yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Vali Bilgin'den şehit ailesine ziyaret

Kırklareli Valisi Osman Bilgin ile eşi İlknur Bilgin şehit uzman çavuş Anıl Yalap'ın ailesini ziyaret etti.

Vali Bilgin şehit ailesiyle sohbet ederek, istek ve sıkıntılarını dinledi.

Şehitlerin emanetleri olan ailelerinin her zaman yanında olduklarını ifade eden Bilgin, bu vatan topraklarının ne zorluklarla kazanıldığını hiçbir zaman unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını kaydetti.

Vali Bilgin, incelemede bulundu

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Bilal Yapıcı Özel Eğitim Okulunda incelemede bulundu.

Vali Bilgin, okul binasını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden Bilgin, özel gereksinimli öğrencilerin eğitimlerini önemsediklerini kaydetti.

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Kırklareli Valisi Bilgin, muhtarlarla bir araya geldi Kırklareli Valisi Bilgin, muhtarlarla bir araya geldi

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Kaynak: AA

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