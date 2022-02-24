Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nden kısa kısa

24.02.2022 10:02
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Defterdarı Mehmet Durusoy, 33. Vergi Haftası kapsamında ziyaretlerde bulundu.

Kırklareli Defterdarı Mehmet Durusoy, 33. Vergi Haftası kapsamında ziyaretlerde bulundu.

Durusoy ve beraberindeki Vergi Dairesi Müdürü Birol Güçkan, Muhasebe Müdürü Mustafa Sarıçiçek, Personel Müdürü Vekili İclal Aydın ve Gelir Müdürü Vekili Rıdvan Kovankaya ile birlikte Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Faruk Azabağoğlu'nu ziyaret etti.

Durusoy, ziyaretlerde verginin ülke gelirleri açısından önemli olduğunu söyledi.

Vergi ödemenin bir vatandaşlık görevi olduğunu ifade eden Durusoy, Türkiye'nin kalkınması, kamu hizmetlerinin vatandaşa daha etkin şekilde ulaşması ve gelecek nesillerin daha müreffeh bir ortamda yaşamasının ödenen vergiler ile sağlanacağını kaydetti.

Kan bağışı kampanyası düzenlenecek

Türk Kızılay Lüleburgaz Kan Bağışı Merkezi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlenecek.

Merkezden yapılan açıklamada, kan bağışı kampanyasının 26- 28 Şubat tarihlerinde Kongre Meydanında düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, tüm vatandaşların kampanyaya destek olması istendi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Yayla Mahallesi'ne 26 Şubat Cumartesi günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesinti 09.00-13.00 saatlerinde yapılacak.

YORUMLAR
500
Cizre'de Vergi Haftası Cizre'de Vergi Haftası Kaymakam Tunç, Vergi Haftası'nda öğrencilerle bir araya geldi Kaymakam Tunç, Vergi Haftası'nda öğrencilerle bir araya geldi

Vergi Haftası, Kan Bağışı, Kırklareli, Vergi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika
10:00 Saldırıdan önce Putin ne çağrısı yaptı? Ukrayna yönetimini Neonazi olmakla suçladı ve "Hitler'e karşı bunun için savaşmadık" dedi
10:00 'Evim' mağdurlarının talebi karşılık buldu! TMSF alacaklarının bir bölümünü karşılayacak
09:58 Gözyaşları içinde yalvardı! BM Genel Sekreteri: Yüzyılın en büyük savaşını başlatmayın
09:52 Ukrayna, "Savaş uçağını düşürdük" dedi, Rusya yalanladı
09:48 Rusya bombaladı, piyasalar hemen tepki gösterdi! Dolar 14 lirayı, altın 900 lirayı aştı
09:45 Miras kavgası kızıştı! Haydar Dümen'in 3 çocuğu olduğu ortaya çıktı!
09:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenlik zirvesini topluyor! Gündem: Savaş!
09:27 Dışişleri'nden Ukrayna'daki Türk vatandaşlarına uyarı: Evlerinizden çıkmayın, seyahatten kaçının!
09:24 Eşi evi terk edince 3 çocuğunu rehin aldı! Ekipler ikna etmek için saatlerce dil döktü
09:23 Güler Işık, ikinci kez kansere yakalandı! Televizyonda gözyaşları içinde helallik istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 10:12:31. #1.12#
SON DAKİKA: Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement