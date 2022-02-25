Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

25.02.2022 08:53
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, kredi garanti fonu destek paketleri başvurularının başladığını bildirdi.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, kredi garanti fonu destek paketleri başvurularının başladığını bildirdi.

Ilık, açıklamasında, destek paketlerinin iş dünyasına hayırlı olmasını diledi.

İş dünyasının destek paketleri ile rahat bir nefes alacağını ifade eden Ilık, işletme harcamaları, ihracat ve yatırımlara destek verileceğini kaydetti.

Ilık, destek paketlerinden yararlanmak isteyenlerin ilgili bankalara müracaatta bulunabileceğini söyledi.

33. Vergi Haftası

Kırklareli Defterdarı Mehmet Durusoy, 33. Vergi Haftası kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

Durusoy ve beraberindeki Vergi Dairesi Müdürü Birol Güçkan, Muhasebe Müdürü Mustafa Sarıçiçek, Personel Müdürü Vekili İclal Aydın ve Gelir Müdürü Vekili Rıdvan Kovankaya ile birlikte Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür'ü ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Şengörür, defterdarlık personelinin Vergi Haftası'nı kutlayıp çalışmalarında başarı diledi.

Defterdar Durusoy da, Şengörür'e çiçek takdim etti.

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Kırklareli, Ticaret, Vergi, Kredi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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