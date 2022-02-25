Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nden kısa kısa

25.02.2022 15:29
Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İlhami Cebelli, TSE 9001-2015 kalite belgesi gözetim denetiminden başarı ile geçtiklerini bildirdi.

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İlhami Cebelli, TSE 9001-2015 kalite belgesi gözetim denetiminden başarı ile geçtiklerini bildirdi.

Cebelli, gazetecilere yaptığı açıklamada, TSE İstanbul Belgelendirme Müdürlüğü Baş Denetçisi Abdullah Türkmen tarafından odanın denetlendiğini söyledi.

Yapılan denetimde, yönetim süreçlerinden başlanarak, tüm birimlerin ve kurumsal alt yapının denetlendiği ifade eden Cebelli, mevcut uygulamaların yanı sıra üyelere sunulan hizmetin kalitesinin sürekli biçimde iyileştirilmesine yönelik görüş ve önerilerin de ele alındığı kaydetti.

Cebelli, denetim sonunda odanın ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgesinin geçerliğinin devamına karar verildiği belirtti.

Afet gönüllülerinden doğa yürüyüşü

Trakya Afet Gönüllüleri ve Doğa Koruma Derneği üyeleri doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirdi.

Dernek üyesi 75 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen 9 kilometrelik orman yürüyüşünün ardından çeşitli yarışmalar yapıldı.

Dernek Başkanı Ahmet Dörtler, yaptığı açıklamada, doğa olaylarının arttığı son günlerde birlik ve beraberliğe önem verdiklerini söyledi.

Daha güzel ve yaşanabilir bir doğa için çalışmalarda bulunduklarını ifade eden Dörtler, "Dernek adına daha aktif bir süreci başlatmış bulunuyoruz. Ülkemizde yaşanması muhtemel doğa olayları eğitimlerimizi de doğada gerçekleştireceğiz." dedi.

Dörtler, etkinliklerde katılan herkese teşekkür etti.

33. Vergi Haftası

Lüleburgaz Vergi Dairesi Müdürü Öznur Topuz, 33. Vergi Haftası kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

Topuz ve beraberindeki daire çalışanları, Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Cebelli'yi ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Cebelli, Vergi Haftası'nı kutlayıp çalışmalarında başarı diledi.

Vergi Dairesi Müdürü Topuz da, Cebelli'ye çiçek takdim etti.

YORUMLAR
500
Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nden kısa kısa Bitlis Defterdarı Özçelik'ten 'Vergi Haftası' ziyareti Bitlis Defterdarı Özçelik'ten 'Vergi Haftası' ziyareti

Lüleburgaz, Ticaret, Dörtler, Vergi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika
15:27 Ukrayna'yı işgal eden Putin: Masaya oturmaya hazırız
15:25 Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ile CNN muhabiri arasında "Rus destekçisi yönetim" polemiği!
15:24 Rusya'ya ikinci darbe! GP Formula 1 takviminden resmen çıkartıldı
15:22 Sema Bayraktar canlı yayında Aycan Varış'a ateş püskürdü: Eşimi evine alıp bana video attı
15:05 Galatasaray'ın hocası Torrent: En kötüsünü çektik
14:58 Açlık sınırı asgari ücreti geçti: 4 bin 553 TL! Yoksulluk sınırı, 15 bin 140 TL oldu!
14:58 Ukrayna krizi Türk müteahhitlerini de etkiledi! 23 milyar dolarlık proje için endişeliler
14:56 2. Dünya Savaşı'nda annesi şans eseri hayatta kaldı! Bu hikayeden Putin doğdu
14:55 Ukrayna lideri Zelenski, Rusya lideri Putin'i müzakere masasına çağırdı: Ölümleri durduralım!
14:53 Putin, Ukrayna'da ne yapmak istiyor? ABD'li istihbaratçılara göre amaç, Moskova yanlısı hükümeti göreve getirmek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 15:37:13. #1.12#
SON DAKİKA: Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement