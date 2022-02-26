Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

26.02.2022 11:14
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Sağlık Müdürlüğü personeline eğitim verildi.

Kırklareli Sağlık Müdürlüğü personeline eğitim verildi.

Sağlık Müdürlüğü binasında düzenlenen eğitimde yeterli ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çekildi.

Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, beslenmenin, sağlığı korumak, geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için vücudun gereksinimi olan besin öğelerini yeterli miktarlarda ve uygun zamanlarda almak için bilinçli yapılması gereken bir davranış olduğu belirtildi.

Sağlıklı yaşam biçimi için besin gruplarına göre tabak model geliştirildiği ifade edilen açıklamada şöyle denildi:

"Sağlıklı yemek tabağında beş besin grubu yer almalıdır. Hedef; her öğünde oluşturulacak tabakta her besin grubundan bir besinin yer alması ve tüketilmesidir. Her öğünde tabağın yanında su yer almalıdır. Günlük beslenmede zeytinyağının yer alması, aktif yaşamın desteklenmesi sağlıklı yaşam biçiminin tamamlayıcısı olarak önem taşımaktadır."

Belediye Başkanı Talay incelemede bulundu

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, spor kompleksinde devam eden çalışmaları inceledi.

Talay, Beylik Mahallesi'ndeki çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Çok yakında spor kompleksini hizmete açacaklarını ifade eden Talay, ilçenin gelişimi için gece gündüz demeden çalıştıklarını kaydetti.

Evde sağlık hizmetleri değerlendirildi

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce Evde Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Komisyon Toplantısı düzenlendi.

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Sema Çomaklı, başkanlığında Sağlık Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

Çomaklı, sağlık hizmetlerinin kaliteli ve etkin hale gelmesi için çalıştıklarını söyledi.

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Kaynak: AA

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