Pınarhisar ilçesinde "Rüya kuşağı" isimli çocuk tiyatro oyunu sahnelendi.

Atatürk Kültür Merkezinde sahnelenen oyunu çocuklar izledi.

İki seans halinde yaklaşık bir saat süren tiyatro oyununda çocuklar eğlendi.

Belediye Başkanı İhsan Talay, oyunun ardından Kırklareli Üniversitesi tiyatro kulübü ve grup ebe sobe ekibini tebrik ederek, çiçek takdim etti.

Dağcı park inşası sürüyor

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Dağcı Park inşası devam ediyor.

Talay, devam eden çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

İlçede yaşam alanlarını arttırmak için çalıştıklarını ifade eden Talay, Pınarhisar'a değer katacak çalışmalara imza attıklarını kaydetti.

Talay, "İlçemize kazandırmak için yoğun çaba harcadığımız, Beylik Mahallemize renk katacak dağcı parkımızda devam eden çalışmalarımızı yerinde inceleyerek teknik ekibimizle birlikte değerlendirmelerde bulunduk. İnşallah çok yakında dağcı parkımız hemşerilerimizin hizmetinde olacak." dedi.