Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nden kısa kısa

28.02.2022 13:55
Kırklareli'nden kısa kısa

Pınarhisar ilçesinde "Rüya kuşağı" isimli çocuk tiyatro oyunu sahnelendi.

Pınarhisar ilçesinde "Rüya kuşağı" isimli çocuk tiyatro oyunu sahnelendi.

Atatürk Kültür Merkezinde sahnelenen oyunu çocuklar izledi.

İki seans halinde yaklaşık bir saat süren tiyatro oyununda çocuklar eğlendi.

Belediye Başkanı İhsan Talay, oyunun ardından Kırklareli Üniversitesi tiyatro kulübü ve grup ebe sobe ekibini tebrik ederek, çiçek takdim etti.

Dağcı park inşası sürüyor

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Dağcı Park inşası devam ediyor.

Talay, devam eden çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

İlçede yaşam alanlarını arttırmak için çalıştıklarını ifade eden Talay, Pınarhisar'a değer katacak çalışmalara imza attıklarını kaydetti.

Talay, "İlçemize kazandırmak için yoğun çaba harcadığımız, Beylik Mahallemize renk katacak dağcı parkımızda devam eden çalışmalarımızı yerinde inceleyerek teknik ekibimizle birlikte değerlendirmelerde bulunduk. İnşallah çok yakında dağcı parkımız hemşerilerimizin hizmetinde olacak." dedi.

YORUMLAR
500
Engelli bireylerden tiyatro gösterimi heyecanı Engelli bireylerden tiyatro gösterimi heyecanı EDİRNE'NİN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI EDİRNE'NİN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI

İhsan Talay, Kırklareli, Tiyatro, Rüya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika
13:49 Rusya Kiev'i kuşattı mı, kuşatmadı mı? Ukrayna hükümeti: Bunu sadece hayal edebilirler
13:39 Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: Rus ordusu 5 bin 300 asker kaybetti
13:35 Gürcistan'dan Ukrayna'ya 100 tonluk insani yardım
13:29 Kremlin Sözcüsü: Putin kişisel yaptırımlara aldırış etmiyor, zaten oldukça absürt!
13:19 Rusya ve Ukrayna arasında müzakereler başladı! Dünya nefesini tuttu, Belarus'tan gelecek barış haberini bekliyor
13:16 MetroPOLL araştırmasında dikkat çeken oran: MHP oylarında bariz düşüş var!
13:01 Zelenski, hapishaneleri boşalttı! Mahkumlar cepheye gönderiliyor
12:55 Yaptırımlar geldi ama! AB'den üst düzey itiraf: Rusya mali rezervlerini AB'nin bloke edemeyeceği ülkelere kaydırdı!
12:49 Zelenski, Rus askerlere çağrıda bulundu: Komutanlarınıza inanmayın, sadece canınızı kurtarın
12:31 Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı: Biz yolumuzdan dönmedik, dönmeyiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 14:01:25. #1.13#
SON DAKİKA: Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement