Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nden kısa kısa

01.03.2022 09:09
Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcılığı görevine Kemal Pektaş getirildi.

Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcılığı görevine Kemal Pektaş getirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kültür İşleri Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü'nden Pektaş'ın sorumlu olduğu belirtildi.

Pektaş'ın Lüleburgaz Belediyesi meclis üyesi olduğu bildirildi.

Anasınıfı öğrencileri plastik atıkları geri dönüşüme kazandırdı

Lüleburgaz ilçesinde anasınıfı öğrencileri topladıkları plastik atıkları geri dönüşüme kazandırdı.

8 Kasım Ortaokulu anasınıfı öğrencileri çevrenin korunmasına katkı sağlamak amacıyla plastik kapak ve şişe toplama kampanyası başlattı.

Öğrenciler biriktirdikleri plastik kapak ve pet şişeleri okula getirerek Lüleburgaz Belediyesi'nin mobil atık toplama aracını okula çağırdı.

Okula gelen belediye ekipleri, öğrencilerin topladığı 50 kilogram plastik kapak ve yaklaşık 100 kilogram pet şişeyi teslim aldı.

Belediye ekipleri, öğrencilere teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Lüleburgaz'da çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı Lüleburgaz'da çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Zabıta Müdürlüğü, Lüleburgaz, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika
08:57 Ukrayna'da çatılarda 'gizemli' kırmızı semboller: Kim yapıyor, amaçları ne?
08:48 Elektrik faturasında yeni düzenleme başladı! Vatandaşa fatura ne kadar yansıyacak?
08:39 Rusya, 65 Km'lik ölüm konvoyuyla başkent Kiev'i zorluyor: Reuters duyurdu
08:38 Bir kızını sır gibi saklıyordu! İlk kez kızı Gülşen'le poz veren Tatlıses yaptığı paylaşımda büyük oğlundan hiç bahsetmedi
08:31 Ukrayna, Türkiye'den aldığı Bayraktar SİHA'lar ile Rus savunma sistemlerini imha etti!
08:05 Belarus müzakeresinden sonra Zelenski'den ilk açıklama: Rusya kendi pozisyonunu açıkladı, istediğimiz bir sonuç yok
07:56 "Göğüsleriniz silikon mu?" diye soruldu! Gülben Ergen: Takma bir şey yok bende
07:53 Mart ayının ilk gününde hava nasıl olacak: Yurt genelinde yağışlar hakim, hava parçalı çok bulutlu!
07:41 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
07:36 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 09:15:35. #1.13#
SON DAKİKA: Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement