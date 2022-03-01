Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

01.03.2022 13:56
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nde yol yapım ve kaldırım düzenleme çalışmaları başlatıldı.

Kırklareli'nde yol yapım ve kaldırım düzenleme çalışmaları başlatıldı.

Kırklareli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde parke taşı döşeme çalışmaları yürütüyor.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı açıklamada ekiplerin çalışmalarını hızla sürdürdüğünü belirtti.

Vatandaşlara daha iyi hizmet vermek için gece gündüz görev başında olduklarını ifade eden Kesimoğlu, "Vatandaşlardan gelen talep ve beklentiler doğrultusunda da çalışmalarımız şekilleniyor. Ekiplerimiz TOKİ bölgesindeki yol çalışmalarına ağırlık verdi. Vatandaşların konforunu sağlamak ve kentsel ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde giderebilmek adına ustalıkla çalışmaya devam ediyor." dedi.

Elektrik kesintisi

Demirköy'de 3 köy ve 3 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı Beğendik, Sislioba ve Avcılar köyleri ile İğneada beldesinin Yeni, Deniz ve Limanköy mahallelerine 3 Mart Perşembe günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, 09.00-17.00 saatlerinde yapılacak.

Geri dönüşüm projesi

Lüleburgaz Belediyesince 1 ayda 1 ton atık geri dönüştürüldü.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada geri dönüşüm projesinin hızla yürütüldüğünü belirtti.

Çevre temizliğine önem verdiklerini aktaran Gerenli, kentte geri dönüştürülebilen atıkların mobil atık toplama hizmetiyle ayrıştırılarak toplandığını kaydetti. 1 aylık sürede 1 ton atığın geri dönüşüme kazandırıldığını bildiren Gerenli, vatandaşların projeye daha fazla destek vermesini istediklerini ifade etti.

Gerenli, proje ile atıklar geri dönüşüme kazandırılırken diğer yandan da destek veren vatandaşların da kazandığını aktardı.

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Mehmet Siyam Kesimoğlu, Fen İşleri Müdürlüğü, geri dönüşüm, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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