Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

03.03.2022 08:55
Kırklareli'nden kısa kısa

Türk Kızılay Lüleburgaz Kan Bağışı Merkezi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlenecek.

Türk Kızılay Lüleburgaz Kan Bağışı Merkezi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlenecek.

Merkezden yapılan açıklamada, kan bağışı kampanyasının bugün Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, tüm vatandaşların kampanyaya destek olması istendi.

Elektrik kesintisi

Lüleburgaz ilçesinde bir mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Atatürk Mahallesi'ne 4 Mart Cuma günü bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesinti 09.00-14.00 saatlerinde uygulanacak.

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Lüleburgaz, Kan Bağışı, Kızılay, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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