Türk Kızılay Lüleburgaz Kan Bağışı Merkezi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlenecek.

Merkezden yapılan açıklamada, kan bağışı kampanyasının bugün Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, tüm vatandaşların kampanyaya destek olması istendi.

Elektrik kesintisi

Lüleburgaz ilçesinde bir mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Atatürk Mahallesi'ne 4 Mart Cuma günü bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesinti 09.00-14.00 saatlerinde uygulanacak.