Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Osman Bilgin başkanlığında Valilik binasında düzenlenen toplantıda ilgili kurum yetkililerince asayiş, güvenlik ve trafik tedbirleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Genel güvenlik, asayiş, uyuşturucuyla mücadele, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularının değerlendirildiği toplantıda, alınması gereken tedbirler ile kurumlar arası koordinasyonu gerektiren hususlar görüşüldü.

Vali Bilgin'e ziyaret

Vali Osman Bilgin, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Faruk Azabağaoğlu'nu makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilgin, Azabağaoğlu'ndan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bilgin daha sonra makamında Lüleburgaz ilçesinin Sakızköy Muhtarı Fahrettin Dökme'yi kabul etti.

Vali Bilgin, incelemelerde bulundu

Valisi Osman Bilgin, Demirköy ilçesinde incelemelerde bulundu.

Bilgin, Demirköy Kaymakamlığını ziyaret ederek Kaymakam Yaşar Şimşek'ten brifing aldı.

Demirköy çevre yolu çalışmalarını inceleyen Bilgin, Orman İşletme Müdürlüğü ek hizmet binası inşaatını gezdi.

Bilgin, Demirköy Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanlığı ile Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanlığını ziyaret etti.