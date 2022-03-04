Vize'de Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası düzenlendi.

Milli Eğitim Müdürlüğünce ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında 5 kategoride gerçekleştirilen yarışmaya, 63 öğrenci katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, yarışmalara katılan öğrencilere teşekkür etti.

Öğrencilerin yarışmalarda rakipleriyle kıyasıya mücadele ettiğini ifade eden Akdemir, güzel müsabakaların yaşandığını belirtti.

Yazlık düğün salonu yapılacak

Pınarhisar Belediyesince yazlık düğün salonu yapılacak.

Belediye Başkanı İhsan Talay, beraberinde teknik ekiple salonun yapılacağı alanı inceledi.

Talay, konuşmasında, yeni evlenecek çiftlerin özel günlerini gerçekleştirecekleri güzel bir mekanı inşa edeceklerini söyledi.

Olumsuz hava şartlarının yaşattığı endişe ve mağduriyetin artık ortadan kalkacağını ifade eden Talay, yazlık salonda 546 metrekare alanı kapatan ahşap tavan yapılacağını belirtti.

Yeni düğün salonunda çim alan, dans pisti, sahne, oturma alanları, 5 dükkanın yer alacağını aktaran Talay, salonu mayıs ayında tamamlayarak hizmete açmayı hedeflediklerini kaydetti.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir köy ve 6 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Lüleburgaz ilçesinin Emirali köyü ile ilçeye bağlı Dere, Gündoğu, Umurca, Hürriyet, Karşıyaka, Yıldırım mahalleleri ve Babaeski ilçesinin Kurtuluş Mahallesi'ne 5 Mart Cumartesi günü bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler Yıldırım Mahallesi'nde 13.00-15.00, diğer köy ve mahallelerde ise 09.00-12.00 saatlerinde uygulanacak.