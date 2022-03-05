Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz ilçesinde şehit ailesini ziyaret etti.

Vali Bilgin, şehit Jandarma Er Hasan Yeşilçimen'in ailesini ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Şehit ve gazi ailelerini her fırsatta ziyaret ettiklerini belirten Bilgin, bu ülkenin şehitlerin mücadelesi ile kazanıldığını dile getirdi.

Bilgin, ardından Lüleburgaz Anadolu Lisesini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Bilgin'e Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce eşlik etti.

Öğrenciler yazdıkları mektupları şehit ailesine teslim etti

Lüleburgaz Şehit Mednan Tuna İlkokulu öğrencileri yazdıkları mektupları şehit ailesine teslim etti.

Okul öğrencileri, öğretmenleri Hale Ayça Karpuz'un başlattığı "Şehit Mednan Tuna'ya Saygı ve Vefa Projesi" kapsamında şehit Jandarma Uzman Çavuş Mednan Tuna anısına mektup yazdı.

Mektuplar öğrenciler tarafından şehit ailesine teslim edildi.

Öğrenciler daha sonra Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem'i de ziyaret etti.