Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

07.03.2022 09:24
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce İğneada Limanı'ndaki balıkçı tekneleri denetlendi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce İğneada Limanı'ndaki balıkçı tekneleri denetlendi.

Su Ürünleri Şube Müdürlüğü personeli denetimde, balık boylarını kontrol etti.

Ekipler ayrıca balıkçıları avlanma konusunda bilgilendirdi.

Av sezonu sona erdi

Kırklareli'nde av sezonunun sona erdiği bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında Merkez Av Komisyon Kararı ile belirlenen av sezonunun 6 Mart itibarıyla sona erdiği belirtildi.

Açıklamada, av sezonunun açılacağı ve duyurulacağı tarihe kadar toplumun tüm kesimlerinin, av ve yaban hayvanlarını avlamaları, rahatsız etmeleri, yavrular ile yumurtalarını toplamalarının yasak olduğu kaydedildi.

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Kırklareli, Tarım, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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