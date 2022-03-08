Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

08.03.2022 10:14
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Kırklareli Şubesi Şube Başkanı Halil Yücel'i makamında kabul etti.

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Kırklareli Şubesi Şube Başkanı Halil Yücel'i makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şengörür, üniversitesi olarak bağımlılıkla mücadele konusunda gerçekleştirilecek çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Yücel de, çalışmaları hakkında Şengörür'e bilgi verdi.

Belediye Başkanı Gerenli, kadınlarla kahvaltı yaptı

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, temizlik işçisi kadınlarla kahvaltı programında bir araya geldi.

Gerenli, Temizlik İşleri Şantiyesinde, "Kadın emeğinin hak ettiği değeri göreceği bir dünya dileğiyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun." dedi.

Konuşmaların ardından kadın işçilerle sohbet eden Gerenli, ardından karanfil ve marteniçka hediye etti.

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Yeşilayın 'esnaf elçileri' bağımlılıkla mücadelede önemli rol oynuyor Yeşilayın 'esnaf elçileri' bağımlılıkla mücadelede önemli rol oynuyor

Yeşilay Cemiyeti, Bülent Şengörür, Kırklareli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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