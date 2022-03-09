Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İçişleri Bakanlığının Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) hakkında kadınları bilgilendirdi.

Vali Bilgin, eşi İlknur Bilgin ile İstasyon Caddesi'nde kurulan KADES mobil uygulama standını ziyaret etti.

KADES mobil uygulamasının önemine değinen Bilgin, tüm kadınların telefonlarına bu uygulamayı indirebileceklerini söyledi.

Bilgin daha sonra kadınlara uygulamayı anlatan broşür dağıttı.

- İl Sağlık Müdürü Cerit'ten Yeşilay'a ziyaret

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Yeşilay Şube Başkanı Halil Yücel'i ziyaret etti.

Cerit, bağımlıkla mücadelede özveri ile görev yapan Yeşilay yetkililerine teşekkür etti.

Bağımlı vatandaşların topluma kazandırılmasının önemine değinen Cerit, bu konuda yapılacak her çalışmada destek olmaya hazır olduklarını kaydetti.

Yücel ise yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.