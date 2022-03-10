Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce kadın çiftçilere yönelik eğitimler devam ediyor.

eğitim AA muhabirine Ürünlü köyünde meyve ağaçlarında budama eğitimi verildiğini söyledi.

Eğitimin 18 Mart'ta sona ereceğini ifade eden Aksoy, 20 kadının katıldığı eğitimler ile kırsal kesimde üretim ve kadın üretici sayısını arttırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kedi ve köpekler kayıt alına alınıyor

Pınarhisar ilçesinde kedi ve köpeklerin kayıt altına alınma işlemleri sürüyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kedi ve köpeklerin kayıt altına alınması amacıyla deri altı mikroçip uygulaması yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, mikroçip ile hayvan hakkında tüm bilgilere ulaşılabileceği belirtildi.