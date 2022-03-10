Kırklareli'nde marketlerde "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimi gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Osman Bilgin'in koordinesinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından stokçuluğun ve fahiş fiyat artışının önlenmesi amacıyla marketlerde denetim gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Gıda kontrol ekiplerimiz tarafından yapılan bu denetimlerin daha etkin ve sürdürülebilir olması için vatandaşlarımızın gıda ile ilgili karşılaştıkları herhangi bir olumsuzluk durumunda 7 gün 24 saat Alo 174 Gıda Hattı'na veya 0501 174 0 174 WhatsApp gıda ihbar hattına bildirebilir." ifadesi kullanıldı.

Değerler Eğitimi Toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde Değerler Eğitimi Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Osman Bilgin başkanlığında Müftülük binasında gerçekleşen toplantıda, devam eden ve yapılması planlanan çalışmalar görüşüldü.

Toplantının ardından Vali Bilgin, kurs binası yapılması planlanan alanda incelemede bulundu.