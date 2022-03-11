Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

11.03.2022 12:32
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Vali Bilgin eşi İlknur Bilgin ile Sosyal Dayanışma Merkezini ziyaret etti.

Bilgin, kadın kursiyerler ile sohbet ederek istek ve sıkıntıları dinledi. Vali Bilgin ardından kursiyerler tarafından hazırlanan serginin açılışını gerçekleştirdi.

Bilgin, ardından Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Bilim Sanat Merkezi ile Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Fahri Özkan'ı ziyaret etti.

Çocukları üniversiteye giden ailelere 424 bin lira destek

Lüleburgaz Belediyesi, çocukları üniversite eğitimi gören 180 aileye 424 bin lira destekte bulundu.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, Lüleburgaz halkının yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Belediye olarak her alanda desteklemelerde bulunduklarını ifade eden Gerenli, şunları kaydetti:

"Sizler yeter ki eğitimlerinize ve kendinizi geliştirmeye devam edin, biz hep yanınızda olacağız. Belediyemizin destekleri devam edecek. Bu zor günleri halkımızla dayanışma içerisinde atlatacağız."

Lüleburgaz Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

Lüleburgaz Belediyesi araç filosuna iki çöp kamyonunu ekledi.

Şantiye alanında araçları inceleyen Belediye Başkanı Murat Gerenli, öz kaynaklarıyla yeni yatırımlar yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Araç filolarını her geçen gün zenginleştirdiklerini ifade den Gerenli, "Daha temiz bir Lüleburgaz için iki yeni çöp kamyonumuz hizmet vermeye başladı." dedi.

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Kaynak: AA

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