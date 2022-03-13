Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

13.03.2022 11:17
Kırklareli'nden kısa kısa

Vize Kaymakamı Elif Canan Tuncer, Yıldız Kız Futsal Turnuvası'nda birinci olan sporcuları makamında kabul etti.

Vize Kaymakamı Elif Canan Tuncer, Yıldız Kız Futsal Turnuvası'nda birinci olan sporcuları makamında kabul etti.

Vize Sergen Ortaokulu Yıldız Kız Futsal takımının başarılarıyla övünç duyduğunu ifade eden Tuncer, kadınların her alanda başarılı olabileceğinin bir örneğinin daha sergilendiğini kaydetti.

Çanakkale'de yapılacak grup müsabakalarında Kırklareli'ni temsil edecek takıma başarılar dileyen Tuncer, "Öğrencilerin başarısı bizleri mutlu etti. Bölge grup müsabakalarında il ve ilçelerini temsil edecek sporcularımızın başarıya ulaşmasını istiyoruz. Burada emeği geçen herkesi tebrik ederim." dedi.

Elektrik kesintisi

Babaeski ilçesine bağlı Karahalil beldesinin bir mahallesinde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Karahalil beldesinin Demirkapı Mahallesi'ne 14 Mart Pazartesi günü bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesinti 11.00-16.00 saatlerinde yapılacak.

Açıklamada, elektrikli cihazların zarar görmemesi için kesinti gün ve saatlerinde vatandaşların da tedbir almaları istendi.

"Carl Orff'un Gemicileri" tiyatro oyunu

Pınarhisar ilçesinde "Carl Orff'un Gemicileri" isimli çocuk tiyatro oyunu sahnelendi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen ve yaklaşık bir saat süren tiyatro oyunu beğeni topladı.

Belediye Başkanı İhsan Talay, oyunun ardından Kırklareli Üniversitesi Tiyatro Kulübü'nü tebrik ederek, çiçek takdim etti.

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Kırklareli, Elif Canan, Futsal, Vize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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