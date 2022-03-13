Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

13.03.2022 12:25
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nde çiftçilere 2021 yılı lisanslı depoculuk desteklemeleri ödenecek.

Kırklareli'nde çiftçilere 2021 yılı lisanslı depoculuk desteklemeleri ödenecek.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, kentte ürününü lisanslı depolara teslim eden bin 571 üreticinin destekleme başvurusunda bulunduğunu belirtti.

Üreticilere toplamda 1 milyon 462 bin 561 lira 55 tarımsal destekleme ödemesi yapılacağını aktaran Aksoy, ödemelerin kimlik numaralarına bakılmaksızın banka hesaplarına aktarılacağını kaydetti.

Sokak hayvanlarına mama takviyesi

Kırklareli Belediyesi kış şartları dolayısıyla sokak hayvanlarına mama desteği sağlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin kentin birçok alanındaki beslenme odaklarına mama ve su bıraktığı belirtildi.

Soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının yiyecek ve su ihtiyaçlarının karşılandığı aktarılan açıklamada, hayvanların da yaşam haklarının bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, hayvansever vatandaşların da uygun olan yerlere bir kap su ve bir kap mama bırakması çağrısı yapıldı.

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Mehmet Aksoy, Kırklareli, Tarım, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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