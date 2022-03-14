Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

14.03.2022 09:49
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Masa Tenisi İl Temsilciliğince 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla masa tenisi turnuvası düzenlendi.

Kırklareli Masa Tenisi İl Temsilciliğince 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla masa tenisi turnuvası düzenlendi.

Atatürk Spor Salonun da 8 kategoride gerçekleştirilen müsabakalara yaklaşık 50 sporcu katıldı.

Turnuvada başarılı olan sporculara Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, İl Sağlık Müdür Vekili Özkan Kara ile Masa Tenisi İl Temsilcisi Özcan Güler tarafından madalya verildi.

Kara, yaptığı konuşmada, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik etti.

Bu tür organizasyonların kendilerini motive ettiğini ifade eden Kara, sağlık çalışanlarının toplum sağlığı için gece gündüz demeden fedakarca görevlerini yaptıklarını kaydetti.

CHP Kırklareli Milletvekili Gündoğdu, ziyaretlerde bulundu

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Gündoğdu, ilk olarak sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Ardından esnafları ziyaret eden Gündoğdu, istek ve sıkıntıları diledi.

Balıkçılar bilgilendirildi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinde İğneada beldesindeki balıkçılar bilgilendirildi.

Ekipler balıkçılara, elektronik seyir defteri uygulaması, kalkan ağlarının markalanması ve çevre temizliğine duyarlı şekilde avcılık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi konularında bilgi verdi.

Toplantı balıkçıların sorularının yanıtlanması ile sona erdi.

Tarım ve Orman Müdürü Aksoy'dan meyve üreticilerine ziyaret

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, meyve üreticilerini ziyaret etti.

Aksoy, Lüleburgaz ilçesinde meyve üreticilerini ziyaret meyve ağaçlarının budanması, ilaçlanması ve bakanlık desteklemeleri hakkında bilgi verdi.

Kentte son yıllarda meyvecilik alanında faaliyet gösteren işletmelerin yatırımları ile meyvecilik sektörünün gelişmeye başladığını ifade eden Aksoy, bakanlık tarafından soğuk hava deposu ve meyvecilik file tesisi kurulumunda yüzde 50 hibe destekleri verildiğini kaydetti.

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Tıp Bayramı, Kırklareli, Gündoğdu, 14 Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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