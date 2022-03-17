Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün ile Türk Kızılay Şube Başkanı Volkan Göç'ü makamında kabul etti.

Vali Bilgin, ilk olarak Gün ile bir araya gelerek, ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Demirköy'ün çok şirin bir ilçe olduğunu ifade eden Bilgin, tüm vatandaşları longoz ormanlarını görmeye davet etti.

Longozlarda seyir terasları ile ahşap köprüler yapılarak turizme katkı sağlandığını anlatan Bilgin, yatırımların devam ettiğini belirtti.

Bilgin, ardından Göç ile bir araya geldi.

Üreticiler ziyaret edildi

Pınarhisar Tarım ve Orman Müdürlüğünce çilek üreticileri ziyaret edildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Kurudere ve Çayırdere köylerindeki çilek yetiştiriciliği yapan üreticileri ziyaret ederek, fide dikimleri hakkında bilgi verdi.

Evciler köyünde ise kadın üreticilerin talepleri alınarak salep yetiştiriciliği için saha çalışması yapıldı.