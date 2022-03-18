Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

18.03.2022 13:42
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce Babaeski ilçesinde çiftçilere eğitim verildi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce Babaeski ilçesinde çiftçilere eğitim verildi.

Demirkapı Mahallesi'nde bir kahvehanede düzenlenen programda çiftçilere, atıl arazilerin değerlendirilmesi, arıcılık, Çiftçi Kayıt Sistemi, "Köyümde Yaşamak için Bir sürü Nedenim Var" Projesi hakkında bilgi verildi.

Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, bu tür eğitim faaliyetleri ile çiftçilerin bilinçlendiklerini söyledi.

Eğitim faaliyetlerinin hızla devam ettiğini ifade eden Aksoy, her çiftçiye ulaşmak istediklerini kaydetti.

Mera ıslah çalışmaları

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce mera ıslah çalışmaları devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ahmetçe köyünde mera alanlarına gübre atıldığı belirtildi.

Mera alanına 15 ton kompoze gübresi uygulandığı ifade edilen açıklamada, çalışmaların köy halkının desteği ile yapıldığı belirtildi.

Gübreleme çalışmaları ile mera, yaylak ve kışlaklarda otlatma kapasitelerinin arttırılması, ot kalitesinin iyileştirilmesinin amaçlandığı bildirilen açıklamada, "Mera alanlarında ot verimini ve kapasitelerini arttırarak kaba yem açığımızı kapatmak, hayvancılığımızı daha verimli, kazançlı ve kaliteli bir seviyeye ulaştırmak amaçlanmaktadır." denildi.

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Mehmet Aksoy, Kırklareli, Çiftçi, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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