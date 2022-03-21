Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Nevruz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında, Nevruz Bayramı'nın geçmişten gelen bir uyanış ve varoluşun göstergesi olduğunu belirtti.

Bahar ile doğanın uyanışını ve sonsuz bir bereket ve bolluğu müjdelediğini aktaran Ilık, Nevruz Bayramı'nın yüzyıllardır yaşatıldığını bildirdi.

Kardeşlik bağlarını pekiştiren, halkı bütünleştiren ve yeni bir baharı coşku ile yaşatan önemli bir bayram olduğunu ifade eden Ilık, mesajında şunları kaydetti:

" Orta Asya'dan, Anadolu'ya, oradan Balkanlar'a ulaşan binlerce yıldır kutladığımız Nevruz Bayramı, yüzyıllardır yaşatılmış ve günümüze kadar gelmiştir. Nevruz Bayramı'nın kardeşliğimizi, birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendirmesini temenni ediyor, Kırklareli iş dünyasının, hemşerilerimizin ve milletimizin bayramını yürekten kutluyorum."

"Hepimiz Aynıyız Spor Oyunları" etkinliği

Kırklareli'nde 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla "Hepimiz Aynıyız Spor Oyunları" etkinliği düzenlendi.

Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, down sendromlu öğrenciler masa tenisi oynadı.

Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, burada yaptığı konuşmada down sendromlu öğrencilerin masa tenisinde kıyasıya yarıştığını belirtti.

Down sendromlu bireyler ile diğer bireyler arasında hiçbir fark bulunmadığını ifade eden Babuşçu etkinliğe ilgi gösteren herkese teşekkür etti.

Etkinliğe katılan öğrencilere madalya verildi.???????