Kırklareli Valisi Osman Bilgin, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Yaşlılar Haftası dolasıyla huzurevi sakinlerini makamında kabul eden Bilgin, yaşlılara her gün gereken saygı ve sevginin gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Bilgin, yaşlıların geçmiş ile gelecek arasında önemli bir köprü olduklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından Bilgin, huzurevi sakinleri ile sohbet etti.

Orman Haftası

Vali Osman Bilgin, Orman Haftası dolayısıyla İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Orman İşletme Müdürü Önder Terzi ile beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Vali Bilgin, ormanları koruyup gözetirken şehit olan görevlilere Allah'tan rahmet diledi.

Orman Haftası'nı kutlayan Bilgin, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilen 11 Kasım 2019 yılından bu yana her yıl fidan dikim sayımızı katlayarak arttırıyoruz. Ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak, özellikle son yıllarda çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma konusunda çalışıyoruz."

Konuşmaların ardından Bilgin, heyetten çalışmaları hakkında bilgi aldı.