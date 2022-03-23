Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AK Parti teşkilatını makamında kabul etti.

Vali Bilgin, makamında, AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler, Lüleburgaz İlçe Başkanı Abdussamed Kayalı ile Vize İlçe Başkanı Ahmet Aydın ile sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilgin, Çiler, Kayalı ve Aydın'a çalışmalarında başarılar diledi.

Kedi ve köpekler aşılanıyor

Pınarhisar ilçesinde kedi ve köpekler kuduz hastalığına karşı aşılanıyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri merkez ve köylerde "2022 Yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Programı" kapsamında kedi ve köpeklere kuduz aşısı uyguluyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kuduzun evcil ve vahşi hayvanlarda görülen ciddi bir hastalık olduğu belirtildi.

Kuduzun ölümcül sonuçlara sebebiyet verebildiği belirtilen açıklamada, "Kuduz virüsü, enfeksiyona maruz kalmış hayvanın tükürüğü ile yakın temas, ısırığı ve çiziği ile hayvandan başka hayvanlara ya da insanlara bulaşabilir. Kuduz hastalığı ile mücadelede yapılacak düzenli aşılama çalışmaları ve bilgilendirmeler önemli rol oynamaktadır." ifadeleri kullanıldı.