Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nden kısa kısa

23.03.2022 09:03
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AK Parti teşkilatını makamında kabul etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AK Parti teşkilatını makamında kabul etti.

Vali Bilgin, makamında, AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler, Lüleburgaz İlçe Başkanı Abdussamed Kayalı ile Vize İlçe Başkanı Ahmet Aydın ile sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilgin, Çiler, Kayalı ve Aydın'a çalışmalarında başarılar diledi.

Kedi ve köpekler aşılanıyor

Pınarhisar ilçesinde kedi ve köpekler kuduz hastalığına karşı aşılanıyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri merkez ve köylerde "2022 Yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Programı" kapsamında kedi ve köpeklere kuduz aşısı uyguluyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kuduzun evcil ve vahşi hayvanlarda görülen ciddi bir hastalık olduğu belirtildi.

Kuduzun ölümcül sonuçlara sebebiyet verebildiği belirtilen açıklamada, "Kuduz virüsü, enfeksiyona maruz kalmış hayvanın tükürüğü ile yakın temas, ısırığı ve çiziği ile hayvandan başka hayvanlara ya da insanlara bulaşabilir. Kuduz hastalığı ile mücadelede yapılacak düzenli aşılama çalışmaları ve bilgilendirmeler önemli rol oynamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

YORUMLAR
500
Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nden kısa kısa AK PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANI ZEYDAN, İLÇE BİNASINA YAPILAN TAŞLI SALDIRIYI KINADI AK PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANI ZEYDAN, İLÇE BİNASINA YAPILAN TAŞLI SALDIRIYI KINADI

Osman Bilgin, Kırklareli, AK Parti, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika
09:00 Ukrayna'da savaşın ortasında kalmıştı! O tır şoförü, Türkiye'ye ayak bastığı gibi toprağı öptü
08:58 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:54 Meteoroloji uyardı! İstanbul ve İzmir dahil 22 ilde turuncu ve sarı kodlu uyarı
08:52 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
08:46 Iğdır'da "mavi dil" hastalığı nedeniyle karantina uygulanmaya başlandı
08:33 Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü, araçta sıkışan sürücü hayatını kaybetti
08:12 Savaşın 28. günü: Rus savaş gemileri, Ukrayna'yı seyir füzeleriyle vurdu
07:50 Meteoroloji hava tahmin raporunu yayımladı! Hafta sonu havalar ısınıyor
01:00 Motorinin litre fiyatına 1 lira 59 kuruş, benzine ise 1 lira 68 kuruş zam geldi
00:38 ABD, Rusya-Ukrayna savaşının kolay ve hızlı bitmeyeceğini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 09:17:14. #1.12#
SON DAKİKA: Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement