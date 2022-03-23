Lüleburgaz ilçesinde Orman Haftası etkinlikleri kapsamında ağaç dikim töreni düzenlendi.

Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen etkinlikte Kaymakam Salih Yüce, Lüleburgaz Orman Fidanlık Müdürü Nebi Yaşar ve kurum amirlerinin katılımı ile fidanlar toprakla buluşturuldu.

Kaymakam Yüce, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için ağaç dikmenin önemli olduğunu söyledi.

LTSO üyeleri bilgilendirme toplantısına katıldı

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası (LTSO) heyeti, Marmara Bölgesi Ticaret Sicili Müdürlükleri Bilgilendirme Toplantısına katıldı.

LTSO'dan yapılan açıklamada, 19-20 Mart 2022 tarihlerinde, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yetkililerinin katılımlarıyla Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen toplantıya LTSO heyetinin katılım sağladığı belirtildi.

Toplantıya, LTSO Genel Sekreteri İbrahim Koray Girgin, Ticaret Sicili Müdürü Hasan Serhat Mesoğlu, Ticaret Sicil Müdür Yardımcıları Ahmet Erten, Orçun Küçükhan, Kerim Oytun Yay katılım sağladığı bildirildi.

Karate kursu başladı

Lüleburgaz ilçesinde karate kursu başladı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce Şaban Öğünç İlkokulu ve Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen kurslarda düzenlenen kursa yaklaşık 50 öğrenci katıldı.

Öğrenciler antrenör Bekir Yıldırım önderliğinde antrenman yaptı.

Bağımlılıkla Mücadele Kurulu toplantısı yapıldı

Lüleburgaz ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Halk Eğitimi Merkezi salonunda düzenlenen toplantıya Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, İlçe Emniyet Müdürü Osman Ünal, İlçe Sağlık Müdürü Önder Porsuk ve kurul üyesi kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği personeli tarafından sunum yapıldı.

Toplantı, bağımlılıklarla mücadelede ilçede alınacak önlemlerin görüşülmesi ile devam etti.